Действовать жёстко, с кровью, не был готов никто из элит - советские элиты были очень миролюбивы, - кроме отмороженных либералов-русофобов Политика Американский переворот в пользу Ельцина

3 окт 2016, 09:00

Октябрьская бойня 1993 года у «Останкино» была организована с целью предотвратить грядущий «бархатный» патриотический переворот, который свел бы на «нет» все усилия США по установлению марионеточного режима

Во время событий октября 1993 года погибло, по разным данным, от двух до трёх тысяч мирных граждан, в основном жителей Москвы. Но, несмотря на это, до сих пор так достоверно и не установлено, кто из руководства России отдал приказ о расстреле своих граждан у мэрии и особенно у «Останкино», где под шквальным беспорядочным огнём погибли тысячи горожан. Кто отдал приказ, и кто вёл огонь по безоружной толпе с крыш домов? Решение, как приходится констатировать по прошествии более чем двадцати лет, было принято за пределами России, - на Западе, в США, - а огонь вели, как выясняется, американские, британские и израильские спецназовцы, снятые с охраны посольств в Москве и доставленные к «Останкино». Без этой крови Запад мог потерять режим Ельцина, на установление которого было потрачено столько усилий. Именно американское руководство приняло решение открыть огонь на поражение, для чего, предположительно, были задействованы силы, охраняющие американское посольство при поддержке союзнических сил охраны британского и израильского посольств, которые были доставлены сначала к зданию СЭВ, в котором расположилось правительство Москвы, а затем и к «Останкино». Там они были расположены на крышах близлежащих зданий. В сложившейся на тот момент неразберихе их доставка на место и расположение на точках не представляла большого труда, как и позже, уже в Киеве в феврале 2014, не сложно было разместить снайперов для расстрела находящихся на Майдане с обеих сторон. Подробности...