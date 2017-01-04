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Значит, кибервойна?
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Готовность к испытанию: Интернет отключат завтра
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|20 декабря 2016, 16:23
|Уходящая администрация пока ещё действующего президента США Барака Обамы грозит России ответным ударом. Пока – виртуальным. В последние дни тема возможной кибервойны стала одной из наиболее обсуждаемых. При этом ряд экспертов полагает, что на данный момент США утратили монополию этой сфере. Но так ли это на самом деле? О виртуальных опасностях портал «Евразия» пообщался с экспертом Центра геополитических экспертиз, главой Информационной службы Евразийского союза молодежи (ЕСМ) Натальей Макеевой Подробности...
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Аналитика
Казус Мьянмы
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14 декабря 2016 года функционер так называемого «Совета муфтиев России», настоятель Соборной мечети Москвы Ильдар Аляутдинов сделал громкое заявление о якобы имеющем место угнетении мусульман Мьянмы. «Мы с ужасом наблюдаем массовое угнетение мусульман и т
19 дек 2016, 09:00
Опыт Мьянмы - урок для России. Когда наконец... ?
14 декабря 2016 года функционер так называемого «Совета муфтиев России», настоятель Соборной мечети Москвы Ильдар Аляутдинов сделал громкое заявление о якобы имеющем место угнетении мусульман Мьянмы. «Мы с ужасом наблюдаем массовое угнетение мусульман и требуем, чтобы на защиту жителей Мьянмы встало их государство, на территории которого традиционно проживает мусульманская умма» - говорится, в частности, в этом обращении. Обращение весьма популистское, так как сотрудники СМР и сам Ильдар Аляутдинов не потрудились даже попытаться вникнуть в корни конфликта. А между тем, происходящее действительно стало обычным делом на Мьянме. Это государство Юго-Восточной Азии имеет общую границу с Китаем, Лаосом, Таиландом, Индией и Бангладеш.
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Интервью
Александр Ходаковский: Я противник существования независимой Донецкой Республики
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«Слива Донбасса не будет однозначно. При всем своем осторожном и объективном отношении к происходящему я четко и осознанно понимаю: слива не будет! Другое дело, что мы не хотим присоединяться к России в составе 1/3 бывших Луганской и Донецкой областей. Мы
28 ноя 2016, 09:00
Основатель бригады «Восток» о праймариз и «сливе Донбасса»
«Слива Донбасса не будет однозначно. При всем своем осторожном и объективном отношении к происходящему я четко и осознанно понимаю: слива не будет! Другое дело, что мы не хотим присоединяться к России в составе 1/3 бывших Луганской и Донецкой областей. Мы считаем, что скрытые тенденции, которые происходят на Украине, позволяют рассчитывать на то, что, по крайней мере, её левобережная часть через какое-то время очень сильно напряжется. Политика, которую реализуют там под американскую диктовку, не способствует стабилизации ситуации. Здесь есть своя синусоида, своя амплитуда, но общая демонстрирует рост недовольства киевской властью как таковой, её социальной и идеологической политикой. И, несмотря на мощную пропаганду, с помощью которой промываются мозги населению, нормальные здоровые ростки пробиваются. У людей возникает недоверие к той пропагандистской доктрине, которую реализуют киевские власти. Это уже пресытило людей. Так, например, где-то сняли с постамента самолет-памятник с красной звездой, перекрасили его, нарисовали трезуб и поставили на место. Человек пройдет мимо, пальцем у виска покрутит, но в то же время где-то на подсознательном уровне у него отложится: “Что же вы творите, сволочи?”»
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Тексты
Опасная «глухота»
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В середине ноября была затронута в СМИ скользкая тема, основанная на сюжете английского военкора, ставшего родным за время войны в Донбассе Грэма Филлипса о ростовских настроениях и взглядах обывателя по поводу происходящего противостояния жителей шахтерс
26 ноя 2016, 09:00
Необходимо отходить от обывательского узкого взгляда на жизнь, где «мояхатаскраю»
В середине ноября была затронута в СМИ скользкая тема, основанная на сюжете английского военкора, ставшего родным за время войны в Донбассе Грэма Филлипса о ростовских настроениях и взглядах обывателя по поводу происходящего противостояния жителей шахтерского края украинским «пришельцам»-агрессорам. Становится совестно перед англичанином, который уже без малого три года с воюющими республиками Новороссии, не оставляет вниманием эту тему, продвигает ее, несмотря на все замалчивания и игнорирование. Претензии понятны и обоснованы: на самом деле Донбасс не перестал умываться кровью от украинских боевиков, никакие бумажные «перемирия» там не сработали, рвутся снаряды, обстрелы ежедневные несут смерть и разруху простому народу шахтерской земли.
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Интервью
Александр Ходаковский: Нельзя спекулировать на памяти наших погибших товарищей
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Александр Ходаковский: Нельзя спекулировать на памяти наших погибших товарищей О текущей военно-политической обстановке в Донецкой Народной Республике корреспондент портала «Евразия» пообщался с лидером общественной организации «Патриотические силы Донбас
14 ноя 2016, 10:42
Командир «Востока», экс-секретарь Совбеза ДНР об актуальной ситуации в воюющей республике
«Все необходимые институты власти и органы управления сформированы ещё более года назад. Для того чтобы осуществлять управление этой территорией, всё есть. Другой вопрос – качественные характеристики. Во-первых, на повестке дня остро стоят проблемы формирования нашей законодательной базы. Так, до сих пор не принято большое количество законов, сопровождающих правоохранительную деятельность. В частности, закон об оперативно-розыскной деятельности. С этим возникает очень много сложностей и подчас имеет место путаница. Лишь благодаря тому, что мы в ручном режиме многие вопросы решаем, эта путаница несколько нивелируется. Вместе с тем, всё, что должно отвечать за социальные, правоохранительные, военные вопросы, экономику, в том числе и нашу суррогатную банковскую систему - это всё работает и функционирует. По сути, можно сказать, что система самоуправления выстроена, и какого-либо значительного строительства в настоящее время не происходит. Всё находится в достаточно статичном состоянии. Если мы говорим об этом, не затрагивая пропагандистскую и идеологическую сферу».
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Аналитика
Молдова на пороге перемен
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Темой Молдовы Изборский клуб занимается с момента своего основания четыре года назад. Дружественную и братскую республику наши эксперты считают частью большого Русского мира, важным культурным элементом нашей евразийской мозаики. К тому же это государство
7 ноя 2016, 09:00
Изборский клуб и будущее Молдавии: очистить парламент от предателей
Темой Молдовы Изборский клуб занимается с момента своего основания четыре года назад. Дружественную и братскую республику наши эксперты считают частью большого Русского мира, важным культурным элементом нашей евразийской мозаики. К тому же это государство занимает принципиально важное положение с геополитической точки зрение, а зажатое между Украиной и Молдовой Приднестровье – наш партизанский отряд на крайних западных рубежах России. В апреле этого года от теоретических разработок мы перешли к прямому сотрудничеству – открыли филиал Изборского клуба в Кишеневе. С тех пор мы пристально и деятельно наблюдаем за развитием ситуации в Молдове, и конечно – за прошедшими в минувшие выходные президентскими выборами, которые могут стать для страны по-настоящему судьбоносными. Это отмечают все следящие за событиями в Молдове эксперты Изборского клуба.
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Аналитика
По пути на бойню
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По сути, это и есть модель плавильного котла, которая реализуется на Западе. Описанная либералами, идея Melting Pot, обоснованная теоретиками гражданского общества, такими как, например, Карл Поппер, который довольно подробно изложил модель матрицу т.н. о
4 ноя 2016, 19:27
Проект создания «российской нации» - это тот путь, который привёл Украину к кровавому хаосу, распаду и десуверенизации
По сути, это и есть модель плавильного котла, которая реализуется на Западе. Описанная либералами, идея Melting Pot, обоснованная теоретиками гражданского общества, такими как, например, Карл Поппер, который довольно подробно изложил модель-матрицу т.н. открытого общества. В нём главным субъектом является атомарный индивидуум, носитель только своего собственного сознания, рассудка, который самостоятельно принимает решения вне каких-либо иных коллективных идентичностей, кроме своей личной, персональной, биологической, антропологической идентичности. Такие индивидуумы объединяются во множества – это понятие, которое использовал Жак Аттали, и которое критикует французский философ Ален де Бенуа. Множество есть дискретная механическая масса бессмысленных биологических организмов. Вот из этой теоретической основы и вытекает модель общероссийской гражданской политической нации в её либеральном изложении.
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Аналитика
«Народ находится вне рамок правового поля…»
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Проблема соотношения «паспортного» гражданства и этнического происхождения, проблема столкновения двух идеологий - прав человека (под которым понимается «человек вообще» без роду-племени) и прав народов, на наших глазах переходит из плоскости теоретически
1 ноя 2016, 09:00
Русские должны иметь официальный статус в том государстве, которое они создали
Проблема соотношения «паспортного» гражданства и этнического происхождения, проблема столкновения двух идеологий - прав человека (под которым понимается «человек вообще» без роду-племени) и прав народов, на наших глазах переходит из плоскости теоретических рассуждений и экспертных оценок в политическую реальность. Идея создания в России единой гражданской политический нации по образцу европейского государства-нации (État-nation) XVII-XX веков может быть воплощена в закон, но сразу возникает мысль – не окажется ли это фатальной ошибкой? Гражданская нация теоретически возможна на территории с гомогенным и моноэтничным населением. Но никак не в России с её сложнейшей мозаикой народов, этносов, культур и укладов.
«Российская нация», «нация россиян» может оказаться «плавильным котлом» американского образца, и путем к уничтожению всех региональных и этнических идентичностей, включая и русскую. У нас перед глазами – пример украинского «нацбилдинга» после Майдана, когда неминуемая перспектива насильственной украинизации, уничтожения русской идентичности и запрета использования русского языка привела к восстанию в Донбассе. Насаждение «россиянства», стремление нивелировать многообразие этносов, народов, общин - также грозит обернуться межэтническими («межнациональными») конфликтами, новым всплеском сепаратистских настроений.
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Обзор СМИ
Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
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Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них
28 окт 2016, 09:00
Национал-демократия является не чем иным, как очередным заходом на минимализацию России через псевдопатриотический «националистический» популизм, заигрывающий с бытовым сознанием масс
Одной из главных идеологических диверсий на сегодня, помимо идеологии западного либерализма и насаждения прав сексуальных меньшинств, для нынешней России является т. н. «национал-демократия». Суть этого явления в обосновании отката Российского государства назад: от большого континентального государства - «к маленькой стране», от стратегического единства евразийского многообразия - к культурной унификации на европейский манер, от содружества множества народов и этносов большого евразийского пространства - к гражданской унификации государства-нации. Всё, что было большим, в национал-демократической оптике должно стать маленьким, великое - обыденным, сложное - простым, евразийское и масштабное - европейским и компактным.
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Тексты
Успокойтесь, девочки — это только перфоманс
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Дело была давно, в году эдак в 2007 заканчивая худграф, когда на фоне сытой страны среди творческих кругов с ума сходили по перфомансам, да гремела арт-группа «Война»: кошками кидалась, на маршах голосила. Начиналось-то все с самых лучших побуждений, с ра
6 окт 2016, 20:57
За что боролись, на то и напоролись
Дело была давно, в году эдак в 2007 заканчивая худграф, когда на фоне сытой страны среди творческих кругов с ума сходили по перфомансам, да гремела арт-группа «Война»: кошками кидалась, на маршах голосила. Начиналось-то все с самых лучших побуждений, с разговоров о терапевтической пользе этих самых перфомансов, о праве на самовыражении, выпуске пара и преодолении в себе «быдла». Вот это выслушивала и ваша покорная слуга, перед защитой диплома и честно говорила: «Девочки, вас же будут просто бить. Не дай Бог вам добиться от властей права на самовыражение. Вы не боитесь, что выражаться будете не только вы, но и вас?». Честно, не боялись, они ведь будущее, лучшие люди, творческие личности и «быдло» не посмеет.
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Политика
Американский переворот в пользу Ельцина
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Действовать жёстко, с кровью, не был готов никто из элит - советские элиты были очень миролюбивы, - кроме отмороженных либералов-русофобов
3 окт 2016, 09:00
Октябрьская бойня 1993 года у «Останкино» была организована с целью предотвратить грядущий «бархатный» патриотический переворот, который свел бы на «нет» все усилия США по установлению марионеточного режима
Во время событий октября 1993 года погибло, по разным данным, от двух до трёх тысяч мирных граждан, в основном жителей Москвы. Но, несмотря на это, до сих пор так достоверно и не установлено, кто из руководства России отдал приказ о расстреле своих граждан у мэрии и особенно у «Останкино», где под шквальным беспорядочным огнём погибли тысячи горожан. Кто отдал приказ, и кто вёл огонь по безоружной толпе с крыш домов? Решение, как приходится констатировать по прошествии более чем двадцати лет, было принято за пределами России, - на Западе, в США, - а огонь вели, как выясняется, американские, британские и израильские спецназовцы, снятые с охраны посольств в Москве и доставленные к «Останкино». Без этой крови Запад мог потерять режим Ельцина, на установление которого было потрачено столько усилий. Именно американское руководство приняло решение открыть огонь на поражение, для чего, предположительно, были задействованы силы, охраняющие американское посольство при поддержке союзнических сил охраны британского и израильского посольств, которые были доставлены сначала к зданию СЭВ, в котором расположилось правительство Москвы, а затем и к «Останкино». Там они были расположены на крышах близлежащих зданий. В сложившейся на тот момент неразберихе их доставка на место и расположение на точках не представляла большого труда, как и позже, уже в Киеве в феврале 2014, не сложно было разместить снайперов для расстрела находящихся на Майдане с обеих сторон.
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Тексты
Комиссарская диктатура - не прихоть правителя
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За действиями Ивана Грозного стояла прожитая и прочувствованная миссия Москвы как Третьего Рима
29 сен 2016, 15:54
За введением комиссарской диктатуры стоит дальняя цель - великий проект, влекущий за собой иногда даже смену исторических и культурных парадигм
Всякое утверждение о том, что в России имеют значение суверенитет и демократия - с приоритетом суверенитета над демократией, с обозначением народа Российской Федерации как носителя суверенитета, выделение России как особого государства, в котором не мыслимо иновластие, допустимое у иных народов - всё это попытка разработать основы для легализации вполне легитимного исторического процесса - возрождения Великой России. И продолжение этого курса, с учётом исторических особенностей русской государственности, а также с учётом того, что в России преемственности не бывает, - ведь и после первого правления Владимира Путина возникла новая неопределёность, - означает принятие решения о чрезвычайном положении и введение комиссарской диктатуры, которая должна стать инструментом, с помощью которого эта преемственность будет обеспечена.
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б.Украина
Степан Бандера: искусство мифологизации и героизации
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Стараниями «оранжевых властей» Украины темные фигуры украинской истории были возвращены из мрака прошлого и попытались взять реванш у внуков страны, участвовавшей в разгроме фашизма
26 сен 2016, 09:00
Несмотря на очевидные факты сотрудничества Степана Бандеры с нацистами, его личность была героизирована «оранжевыми» властями Украины, а при нынешних не получила заслуженного осуждения
В мае 2008 года на Украине в рамках телепроекта «Великие украинцы», экспортированного из Великобритании, во всех турах ожидаемое первое место уверенно занимал Степан Бандера, и националисты всех мастей ожидали, что их кумир займет место «самого великого украинца всех времен». Однако, накануне заключительного тура поклонники Бандеры получили удар оттуда, откуда совершенно не ожидали. В журнале американского издателя Джеда Сандена «Корреспондент» канадский исследователь из Торонтского университета Иван Качановский предал гласности рассекреченные в архиве президента США Франклина Рузвельта данные Секретной службы США, охранявшей американских президентов, в которой описывалось покушение на президента США, готовившееся руководством ОУН и немецкими спецслужбами в годы Второй мировой войны.
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Политика
Дискретность информационного пространства Юга России
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Достаточно очевидно, что центральные СМИ транслируют преимущественно модернизационную культуру в целом, а также ценности современной политической культуры
24 сен 2016, 09:00
Утверждение новой политической культуры и правосознания через СМИ ассоциативно связано с их нигилизмом по отношению к традиционной культуре
Деструктивные процессы конца 80-90-х годов ХХ века негативно сказались на всех сферах жизни России, однако, их самыми очевидными результатами, сказывающимися до сих пор, стали ослабление единства народов нашей страны, сеяние зерен ксенофобии и сепаратизма. В те годы некогда единое, идеологизированное информационное пространство страны раскололось и стало дискретным. Определенно, данная дискретность сформировалась под влияниям распада ценностной системы и социальных институтов советского общества, но с течением времени она сама стала фактором воспроизводства российского общества как многосоставного.
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Аналитика
Жизнь под сукном
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Нынешнюю «мейнстримовскую» социологию, политологию, экономику можно назвать криптоматиками – то есть дисциплинами, которые скрывают реальность, а не анализируют ее
23 сен 2016, 09:00
Официальная гуманитарная наука на Западе находится в состоянии умышленной консервации с целью продления пребывания у власти политических и экономических элит
Сфера общественных наук, со времени распада советского общества пребывающая в состоянии весьма тяжёлом, в нашей стране по идее должна составлять базу всякого ответственного, серьёзного публичного дискурса. Однако, на сегодняшний день интеграция российской научно-образовательной системы в западную систему – единственное, что было предпринято в этом плане - зависла в начальной фазе и колеблется там в нерешительности. Но коль скоро российская элита рассчитывает пережить экономический кризис и в целом преуспеть на ниве государственного строительства и социального развития, ей необходимо немедленно сойти с рельсов, по которым она движется вслед за Западом. Ибо путь этот гибельный.
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Тексты
К новым катакомбам
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Следующим шагом будет мученичество, новые катакомбы, жертва жизнью во имя Христа, живого Бога, Бога, всегда - а не только в прошлом! - находящегося рядом с нами и в нас самих
22 сен 2016, 09:00
Земная Церковь помещена в историю и поэтому подчиняется историческим обстоятельствам - но верующим наступило время проделать экклезиолоический путь в обратном направлении
В эпоху модерна мы вступаем в следующий экклезиологический этап, где витальность христианской веры совсем иссякает. Это период превращения живого христианского опыта в концепт. Само христианство становится концептуальным, что не просто релятивизирует, но вообще исключает жизнь. Религия утрачивает любой опыт священного - и непосредственный (как в эпоху жизни Христа, апостолов или в период катакомб), и опосредованный (богословско-имперский). И от неё остаётся только концептуальное поле - философское, социальное, институциональное и т. д. На Западе это ведёт к торжеству «научного» мировоззрения, к материализму, атеизму и либеральной демократии. Именно такое полное вырождение западного христианства до уровня чистого концепта, такая окончательная утрата жизненности, даёт возможность Фридриху Ницше поставить свой знаменитый диагноз: Бог умер. Бог умер, так как перестал быть в западном обществе частью бытийного опыта. Христианство перестало восприниматься как живая и возрождающая сила. И современная западная Церковь есть не более чем музей, воспоминание, культурный экспонат, указывающий только на прошлое - на то, чем христианство было когда-то. Это мёртвая «церковь». Поэтому она почти никого не вдохновляет и если сохраняется, то только как дань «культурному наследию». За схоластикой и концом империи на Западе следует концептуализация христианства.
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Обзор СМИ
Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
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Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром
21 сен 2016, 09:00
Шестая колонна - не враги Путина, а его сторонники, если они и предатели, то не в масштабах страны, а в масштабах цивилизации - они не атакуют Путина в каждом его патриотическом шаге, они его сдерживают
Пятой колонной в нашем обществе привычно называют только тех, кто открыто и полностью против Путина, за США и НАТО, против Крыма, против России, против русской идентичности, против суверенитета, против евразийской интеграции, против возвращения России в историю в качестве мировой державы. Это чистое предательство в его острой, откровенной стадии, если рассматривать его в масштабе страны и народа, а в отношении Путина - это его открытые враги. Шестая колонна подразумевает тех, кого мы еще не можем точно квалифицировать в нашем политологическом словаре: ее представители за Путина и за Россию, но при этом за либеральную, прозападную, модернизированную и вестернизированную Россию, за глобализацию и интеграцию в западный мир, за европейские ценности и институты, за то, чтобы Россия стала процветающей корпорацией в мире, где правила и законы устанавливает глобальный Запад, частью которого Россией и суждено стать - на как можно более достойных и выгодных основаниях.
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Обзор СМИ
Ставка в международной политике: кто рухнет первым
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Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно
19 сен 2016, 09:00
Там, где Государство перерастает в идеологию, оно само меняет свое качество, перестает быть формой и становится содержанием, перестает быть акциденцией политики и становится ее эссенцией
Любопытный концепт DeepState. Под ним понимают, как правило, заговор экстремальных государственников, готовых действовать в критических обстоятельствах вопреки правовым нормам во имя спасения державы. Часто фигурирует в «теориях заговора» как объект конспирологических фантасмагорий. Для либерал-демократов и строгих легалистов концепт носит однозначно пейоративную окраску; в контексте конспирологии превращается в китч. Термин DeepState означает «Глубинное Государство» или «Глубинная Государственность». Можно перевести и как «Государство Вглубь». Освободив термин от коннотаций, получаем следующее смысловое поле, вытекающее из соотношения трех фундаментальных составляющих политической структуры общества: Государство, население, право. Они согласуются - когда хорошо, когда не очень. Иногда совсем не согласуются.
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Геополитика
Евразийский вектор Приднестровья
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Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н
17 сен 2016, 09:00
Независимость бывает разной. Как насчёт Приднестровья?
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс на независимость ПМП и последующее свободное вхождение в состав РФ. Обращает на себя внимание тот факт, что 9 сентября 2916 года вышел указ президента республики, Евгения Шевчука о реализации итогов референдума. А чуть ранее, 2 сентября, в Приднестровье отпраздновали День независимости. Но не всякая независимость одинакова. В одних случаях мы осуждаем отделение того или иного фрагмента, народа или этноса от того или иного государства, называя это сепаратизмом и предлагая жёстко с ним бороться. В других случаях, напротив, как с Приднестровьем, горячо поддерживаем и называем самоопределением или возможностью сохранить свою идентичность. Так в чём же разница?
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Кавказ
Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
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Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику
16 сен 2016, 16:00
Ваххабизм, официально запрещенный в Чечне и Ингушетии, признанный в Дагестане экстремистским религиозным течением, российские силовые министры охарактеризовали «мирным» течением
Первые столкновения, происшедшие между ваххабитами и представителями суфизма, были основаны на идейных и идеологических разногласиях - они произошли в начале 90-х годов XX века в Дагестане. Споры между ваххабитами и традиционалистами на религиозной почве были частыми. Ваххабиты обвиняли представителей традиционного ислама в невежестве, искажении ислама, заблуждении. Свое же понимание ислама они считали наиболее правильным, называя последователями чистого ислама. Споры между традиционалистами и ваххабитами часто завершались драками и кровопролитием.
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